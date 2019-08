The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2019 ISIN Name AU000000CLY6 CLANCY EXPLORATION CA88101N1024 TERRACO GOLD CORP. GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3,45 KYG750041207 CHINA DILI GROUP HD -,10 KYG9892R1056 ZHONG AN GROUP LTD. PAP5626F1020 INTERCORP FIN.SER.DL 9,72 US4516221045 IDEAL POWER INC. DL-,001 US5247061089 LEGACY RESERVES UTS VGG7552A1075 UPLAND RESOURCES LTD.O.N. XS1319814064 FEDEX CORP. 16/20