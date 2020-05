The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2020 ISIN Name CA06612P1018 BANKERS COBALT CORP. DE000A254229 AIXTRON SE NA O.N. NEUE KYG9544W1069 APOLLO FUTURE MOB. HD-,10 SE0012455202 TETHYS OIL AB AK SK-,0417 US1114127061 BROADVISION INC. DL-,0001