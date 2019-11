The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2019 ISIN Name CA92625W1014 VICTORIA GOLD CORP. US62844N1090 MY SIZE INC DL-,001 US6412557083 NEUROMETRIX INC. DL-0001