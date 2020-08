The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.08.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2020 ISIN Name CA75971J1057 RENAISSANCE GOLD CA89557L1031 TRI ORIGIN EXPLORATION DE000LTT0243 LOTTO24 AG NA O.N. LU0146220040 DWS INS.-ESG DL MON. MKT US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001