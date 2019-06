The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2019 ISIN Name BMG2155D1450 CHINA LOTSYN. SUB.HD-0025 CA6924241046 OYSTER OIL AND GAS LTD IT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA S.P.A SE0002216713 VICTORIA PARK AB US83190B1017 SMART+FINAL STOR.DL -,001