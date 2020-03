The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2020 ISIN Name CA1826881015 CLAROCITY CORP. NEW US40449J1034 HABIT RESTAURANT.A DL-,01 US45824V2097 INSYS THERAPEUT.DL-,00021 US6515111077 NEWLINK GENETICS DL -,01 US74165N1054 PRIMO WATER CORP. DL-,001