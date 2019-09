The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2019 ISIN Name GB00B1VCNQ84 AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 US3561081007 FRED'S INC. A US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10