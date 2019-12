The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2019 ISIN Name AU000000HDY2 HARDEY RES LTD CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON CA65704X1096 NORTH AMER. PALL. NO0003089005 DOLPHIN DRILLING NK 20 US92849E1010 VITAMIN SHOPPE INC.DL-,01 XS1266726592 TELENET FIN.VI 15/27 REGS