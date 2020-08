The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.08.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2020 ISIN Name CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP. CA61972E1051 MOTA VENTURES CORP. CA76926M1023 RIVERSIDE RESOURCES INC. CA8686272094 SUPREME METALS CORP. US34553D1019 FORESCOUT TECHN. DL-,001