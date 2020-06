The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2020 ISIN Name BMG713291091 PLANETREE INTL.DEV.HD-,01 SE0012454379 BETSSON AB B US6840001027 OPUS BANK US87265K1025 SIXTH STR.SPEC.LEN.DL-,01