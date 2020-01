The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2020 ISIN Name CA9028791056 UMG MEDIA LTD. DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI GB0032087826 AMERISUR RES LS-,001 LU1598815121 MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF