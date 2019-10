The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2019 ISIN CA35954B1076 FR0011660596 NO0010671068 USG9372GAM09 US883556AX08 US883556AZ55 US883556BH49