Finanztrends Video zu Commerce Resources



mehr >

The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2019 ISIN Name CA02650G1037 AMERICAN HELIUM INC. CA13781A1057 CANNVAS MEDTECH CA15708L1067 CERUS ENERGY GROUP CA2006971006 COMMERCE RESOURCES CORP. DE000NWB1996 NRW.BANK IS.199 VAR FR0010126995 R-CO MIDCAP EURO C