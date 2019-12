The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2019 ISIN AU000000KNL2 CA31622P1071 CA37186Q1000 CA8522641007 DE000HSH3V24 DE000HSH3388 DE000HSH4K67 DE000HSH4PK1 DE000HSH4W97 DE000HSH4X70 DE000HSH4YP2 DE000HSH4YR8 DE000HSH4Y79 DE000HSH4ZN4 DE000HSH4Z52 DE000HSH4Z60 LU0037722500 US3157214079 US4524651076 US67075N1081