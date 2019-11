The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2019 ISIN Name AU000000NMS3 NEPTUNE MARINE SERVICES CA92212E1007 VAPEN MJ VENTURES CORP. DE000BLB4ZX2 BAY.LDSBK.IS. 17/23 DE000BLB4765 BAY.LDSBK.IS. 17/25 US25985T1025 DOVA PHARMACEUTI. DL-,001 XS2059866934 SNCF RESEAU 19/47 MTN 3