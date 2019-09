The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2019 ISIN Name AU000000AOQ0 PETRONOR E+P LTD. AU000000KDR0 KIDMAN RESOURCES LTD CA03063L7051 AMERICAS SILVER CA1363691058 CANADIAN METALS INC. CA8887851027 TOACHI MINING INC. US67551U2042 OCH-ZIFF CAP MGMT GR.CL A