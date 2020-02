The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2020 ISIN Name AU000000CDU1 CUDECO LTD AU000000STL2 STARGROUP LTD CA53680R2054 LITHIUM ENERGY PRODS DE000A254104 TLG IMMOBILIEN AG Z.UMT. JE00B29LFF73 LYDIAN INTL LTD US48213U1051 JUST EAT UN.ADR 1/2LS-,01