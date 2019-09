The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2019 ISIN Name CA0555211089 BLOX LABS INC. CA4488832078 HYDROGENICS CORP. US03814F4037 APPLIANCE RECYCLING CENT.