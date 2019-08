The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2019 ISIN AU000000BGH3 CA77929Q1081 DE000A2YPGH4 DE000A2YPGJ0 GB00BMP36W19 US8910271043 XS1028411152 XS1644604792 XS1644605179