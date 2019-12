The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2019 ISIN Name AU000000SUR7 SUN RES NL CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. CA46027W4083 INTL SAMUEL EXPLORAT. IE00BDFB5B42 IM-I.TRA.EUR.PR.MOM.FAC.A IE00BDFB5C58 IM-I.TR.EUR.EAS.MOM.FAC.A IE00BDFB5708 IM-I.TRAD.EUR.VAL.FACT.A IE00BDFB5815 IM-I.TRAD.EUR.QUAL.FAC.A IE00BDFB5922 IM-I.TRAD.EU.L.BETA FAC.A IE00BWFDP571 IM-I.STOXX EUROZ.EXPORT.A IE00BWFDP803 IM-I.STOXX JAP.EXP. AEOH LU1547514593 BNPPE.-E.L.V.GER.UECEO LU1615090278 BNPPE.-E.DIV.US UCITSETFC LU1615091243 BNPPE.-E.VAL.US UCITSETFC