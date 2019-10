The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2019 ISIN DE000NWB1889 GB00B01D1K48 IT0004711203 MHY2109Q7055 US61022P1003 US63935N1072 XS1322986537