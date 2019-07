The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2019 ISIN Name CA36198C2085 GPM METALS INC. CA72581G1000 PIVIT EXPLORATION US02318Y1082 AMBER ROAD INC. DL-,001