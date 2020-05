The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2020 ISIN Name CA59511R1082 MICRON WASTE TECHS FR0010918292 TECHNICOLOR INH. EO 1 US8972386069 TROVAGENE INC. DL-,001 VGG2120A1012 CHINA INT. N.F.S. DL-,001