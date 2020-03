The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2020 ISIN Name CA25588T1030 DIZUN INTL ENTERPR.INC. CA5316963001 LICO ENERGY METALS DE000A0M64L8 CREDIT SUISSE MAC.CL.40 B DE000A1TNS70 JJ AUTO AG O.N. IL0011334385 FOAMIX PHARMACEUT.IS -,16 US4534153097 INDEPEN.CONTR.DRIL.DL-,01