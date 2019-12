The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2019 ISIN Name AU000000BAL8 BELLAMYS AUSTRALIA LTD DE000A2YPGA9 A.SPRINGER SE Z.VERK. US0549371070 BB+T CORP. DL 5 US83368WQ209 3,45,,SOC GENERALE 2028 MTN DE000HSH4F15 1,137,,HCOB IS 13/23 VAR DE000HSH34J7 0,755,,HCOB IS 12/22 DE000HSH4TL1 0,593,,HCOB IS 14/21