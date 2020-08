The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.08.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2020 ISIN Name CA1350381077 CANADA ENERGY PARTN.INC. CA3169023031 FIELDEX EXPL INC. CA72303Q2045 PINECREST RESOURCES LTD CA8946471064 TREASURY METALS INC. MHY8897Y1648 TOP SHIPS DL-,01 US00507W1071 ACTINIUM PHARMAC. DL-,001 US13123X1028 CALLON PETROLEUM (DEL.)