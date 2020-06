The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2020 ISIN Name CA8910691069 TORINO PWR SOLUT. IDG000010307 6,125,,INDONESIA 2028 FR64 IDG000013202 8,375,,INDONESIA 19/39 FR0079 IDG000013509 7,5,,INDONESIA 19/35 IDG000014101 7,5,,INDONESIA 19/40