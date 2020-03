FRA: Deletion of Instruments from XETRA - 10.03.2020 The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2020 ISIN CA2199191073 CA25455C1005 CA38742A1003 CA5316963001 LU0659579220 US03834A1034 US82622H1086 VGG9688A1003