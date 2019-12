The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2019 ISIN Name AU000000EPW7 ERM POWER LTD CA38900X1087 GRATOMIC INC. CA72580T2020 PIVOT PHARMACEUT. REGS DE000HSH3ZK2 3,5,,HCOB IS 12/20 DE000HSH4P39 3,59,,HCOB FZ 03 14/27