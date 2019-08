The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2019 ISIN Name DE000LB13CH4 LBBW STUFENZINS 19/31 KYG541351279 LEAF CLEAN EN. POST RED. USA29866AB53 JBS INVS 14/24 REGS US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 US27778Q2049 EASTPHARMA GDR REG. S1