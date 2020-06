The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2020 ISIN Name CA5495461090 LUCKY MINERALS IE00BGMGP573 KIBO ENERGY PLC EO -,001 US00130HBT14 AES CORP. 2023