The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2019 ISIN CA30050R1064 CA89353D1078 JE00BFYFZP55 US03211P3010 US35952H5028