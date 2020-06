The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2020 ISIN Name CA1991711096 COLUMBUS GOLD CORP. CA27034F1099 EARTHRENEW INC. CA69526L1031 PACTON GOLD INC. NEW DE000A2E4L42 PYROLYX AG NA O.N. DE000HLB83Y1 LB.HESS.-THR.IS.20/21RWE FI4000384243 CRAMO PLC O.N. IE00B97C0C31 KIBO ENERGY PLC EO -,001