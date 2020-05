Finanztrends Video zu Aurora Cannabis



The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2020 ISIN Name AU000000BCL4 PURE FOODS TASMANIA LTD. AU000000MZI8 MZI RESOURCES LTD. AU000000OGX3 ORINOCO GOLD LTD AU0000038879 AZURE HEALTH TECH. LTD BMG110261044 BILLING S. GRP DL 0,59446 CA05156X1087 AURORA CANNABIS DE000BLB45N6 DE000HLB4DW5 DE000HLB5FD7 DE000HLB5KD7 IE00B59L7C92 ISHSVII-MSCI BRAZIL DLACC