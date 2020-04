The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2020 ISIN Name CA2376321048 DATA DEPOSIT BOX INC. CA26950W1041 EAGLE ENERGY INC. KYG258611089 TRIP.COM GROUP LTD.