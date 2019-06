The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.06.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2019 ISIN Name AU000000MRP0 MACPHERSONS RESOURCES LTD CA60041L1085 MILLENNIAL ESPORTS CORP. CA6744821043 OBSIDIAN ENERGY FR0012146744 1,75,COVIVIO 14/21 LU0091716737 NORD.FOF-TA.ALL.MOD.NO.BP US42366C3016 HEMISPHERX BIOPHARMA US47010C3007 JAGUAR HEALTH DL-,0001