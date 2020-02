The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2020 ISIN Name AU000000BKM5 BKM MANAGEMENT LTD. AU000000SUM8 SUMATRA COPPER+GOLD CDIS CA22905T2056 CRYPTOBLOC TECHS CA26824W2076 EA EDUCATION GROUP INC. CA62945U2002 NRG METALS INC.