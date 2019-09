The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2019 ISIN Name CA53224Y1043 LIFESTYLE DELIVERY SYS CA88367Q1046 SCORE INC., THE SV A MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V. US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A