The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2020 ISIN Name CA12715T2065 CACHE EXPLORATION CA6492972071 NEW WORLD RESOURCE CORP. DE000A288748 RHOEN-KLINIKUM Z.VERK. DE000LED02V0 OSRAM LICHT AG NA Z.VERK. DE0009750240 UNIEUROPARENTA -NET- FR0000044810 EUROPLASMA EO 0,001 LU0078046520 CS I.12-CSLPF RE.EUR B LU0156331158 HSBC GIF-UK EQU. A D LU0164913815 HSBC GIF-UK EQU. A C US46116V1052 INTL FCSTONE INC. DL-,01 US8762142060 TARONIS TECHS INC.DL-,001