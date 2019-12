The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2019 ISIN Name CA74170R2081 PRIMARY ENERGY METALS DE000A2E4ZK6 DT.PFBR.BANK PF.R.15274LS LU0280770172 MULTIP.-R.GL.SM.C.EQ.B EO NL0009272269 CIMPRESS N.V. EO -,01 US34986J1051 FORW.PHARMA A/S SP.ADR /2 US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 US92553P1021 VIACOMCBS INC. DL-,001