The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2019 ISIN Name AU000000AMC4 AMCOR LTD AU000000NAV2 NAVIGATOR RES LTD CA0557144064 BSM TECHNOL. CA7059072024 PELE MOUNTAIN RESOURCES CA92142L1094 VANADIUM ONE ENERGY O.N. DE000A0HGMJ6 LAPLACE EUROLAND EQUITY DE000NLB2R76 NORDLB IS. 17/20 GB00BFTDG626 PV CRYSTALOX SOLAR LS-052 US14070B1017 CAPRICOR THERAP. DL-,001 US1571312024 CESCA THERAP. NEW DL-,001 US2538271097 DIGIRAD CORP. DL -,0001 XS1061642317 ALTICE LUXEMB. 14/22 REGS