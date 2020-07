The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2020 ISIN Name AU000000UNV0 UNIVERSAL COAL PLC CDIS 1 CA2293051074 CRYSTAL LAKE MNG DE000A254260 RIB SOFTWARE SE Z.VERK. US0537921076 AVITA MEDICAL LTD.ADR 20 US44919P5089 IAC INTERACTIVEC. DL-,01 US57665R1068 MATCH GROUP INC. DL-,001 US7370101088 PORTOLA PHARMACEUT.DL-001 US9713751264 WILLSCOT CORP. DL-,01 VGG6777T1802 ORSU METALS CORP. NEW