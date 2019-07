The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2019 ISIN Name CA13124L1076 CALLINEX MINES INC. FI0009006696 POEYRY OYI GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05