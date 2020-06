The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.06.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.06.2020 ISIN Name GB00BYV2WV72 CASTLETON TECH.PLC LS-,02 US02874P1030 AMERICAN OUTD.BRA.DL-,001 US5168061068 LAREDO PETROLE.INC.DL-,01 US8468191007 SPARTAN MOTORS DL-,01