The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2020 ISIN Name CA13567P1027 CANADIAN ENERGY MAT. CA2506691088 DETOUR GOLD CORP. CH0002168083 PANALPINA WELTTR.HLDG SF2 KYG1992S1093 CISION LTD DL -,0001 SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 US2111711030 CONTIN.BLDG PRODS DL-,001 US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI