The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2019 ISIN Name CA04375E1088 ASHANTI GOLD CORP. CA24380K1057 DEEPMARKIT CORP. DE000A1RFM03 EXPEDEON AG INH O.N. KYG6264V1023 MONGOLIAN MINING CRP.REGS USU8344PAA76 SOLVAY FIN.AM 15/20 US8358981079 SOTHEBY'S DL -,01