The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.04.2020 ISIN Name CA02137A1093 ALTAGAS CANADA INC. CA97817T1057 THE WONDERFILM ME DK0010006329 EAC INVEST AS NAM. DK 3,5 LI0026536404 LGT SEL.EQ.EUROPE B US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 US74933V1089 RA PHARMA. INC. DL -,001 US85207U1051 SPRINT CORP. SR.1 DL-,01 VGG0443N1078 AQUAVENTURE HLDGS O.N.