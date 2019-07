The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2019 ISIN Name CA5625682045 MANDALAY RES CORP. NEW CA64065J2056 NEOVASC INC. HU0000160650 KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.50 US0021201035 ATYR PHARMA INC. DL -,001 US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01