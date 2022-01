FRANK-INCOME FD-I-YDIS-EURH1: Wo geht die Reise hin?

Wie hat sich der Kurs von FRANK-INCOME FD-I-YDIS-EURH1 seit dem vergangenen 52 Wochentief entwickelt? Das 52 Wochentief, welches der Fond am 29. Januar 2021 erreichte, lag bei 8,14 Euro. 346 Tage sind vergangenen und seither stieg der Kurs um 10,93 Prozent. Die Kapitalanleger konnten in den vergangenen 346 einen Anstieg genussvoll in ihrem Depot verfolgen.

Buy-Ranking bei der Rendite!

FRANK-INCOME ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung