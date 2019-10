FRANKIA Qualität erobert die Leichtgewichtsklasse: erfolgreicher Saisonstart mit dem 3,5-Tonner FRANKIA M-Line NEO (FOTO)

Marktschorgast (ots) -Mit dem neuen Teilintegrierten FRANKIA M-Line NEO aufMercedes-Benz-Basis in Kombination mit einem speziell angefertigtenAL-KO Tiefrahmen startet der Premiumhersteller FRANKIA in die neueSaison. Reisemobilisten erfahren hier eine einzigartige Verbindungaus Leichtigkeit, Qualität und ausgezeichneter Zuladung - bei nur 3,5t bzw. wahlweise auch 4,5 t Gesamtgewicht. Die revolutionäreDoppelbodentechnik, spezielle Leichtbaumaterialien und ein modernesDesign machen den FRANKIA M-Line NEO zum idealen Begleiter auf jederReise.Weltpremiere feierte der FRANKIA M-Line NEO während des CaravanSalons 2019. Neben weiteren Neuheiten wie dem Autarkiewunder FRANKIAPLATIN mit Rundsitzgruppe und dem Microliner Yucon by FRANKIA sorgteauch der FRANKIA M-Line NEO dafür, dass der Premiumherstellererfolgreich in die neue Saison gestartet ist. "Wir sind im Modelljahr2020 ganz neue Wege gegangen - vor allem mit dem 3,5-Tonner FRANKIAM-Line NEO und dem völlig neuen Fahrzeugkonzept des Microliner Yuconby FRANKIA. Unsere Innovationsfreude hat sich gelohnt - das spiegeltsich im großen Erfolg auf dem Caravan Salon 2019 und im positivenKunden- und Händlerfeedback wider", so Konstantin Döhler, DirectorSales and Marketing der FRANKIA-GP GmbH.Innovation trifft Anspruch: FRANKIA & Mercedes-BenzSeit über 45 Jahren baut FRANKIA Wohnmobile auf Mercedes-Benz undhat es sich zum Ziel gesetzt, immer am Puls der Zeit zu sein und aufdie Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Deshalb lässt FRANKIA mit demM-Line NEO den Stern auch in der Saison 2020 in einer neuen Dimensionstrahlen. Der speziell für FRANKIA entwickelte AL-KO Tiefrahmen, diestarke Sprinter-Basis von Mercedes-Benz mit Frontantrieb, derinnovative Leichtbau und eine wendige Länge von 7 Metern sprechen fürsich. Auch in Sachen Zuladung zeigt sich die Neuheit stark: Bei 3,5 tGesamtgewicht profitieren Reisende von 524 kg Zuladung - bei 4,5 tGesamtgewicht sogar von beeindruckenden 1.524 kg.Charakter zeigen mit dem Neo-StyleDas markante Design innen sowie außen ist ein echter Hingucker.Der Look im Innenraum setzt auf Helligkeit, grifflose Oberflächen,viel Spielraum für individuelle Gestaltung und noch mehr Raumgefühldurch ideale Integration des Fahrerhauses. Die durchgehendeInnenraumhöhe von 2 m bei nur 2,90 m Gesamthöhe sorgt für echtesApartment-Feeling. Außerdem verbaut FRANKIA einzigartigeLeichtbaumaterialien und sichert so auch im Innenraum den hohenFRANKIA Qualitätsstandard.Neues FRANKIA StauraumkonzeptFRANKIA präsentiert im NEO außerdem ein völlig neuesStauraumkonzept inklusive neuer Doppelbodentechnik mit 20 bis 40 cmHöhe dank speziell für FRANKIA hergestellter AL-KORahmenkonstruktion. Der Doppelboden ist durchgängig und bietet daherjede Menge Stauraum. Darüber hinaus ist der Doppelboden beheizt -ideal auch für ausgiebige Trips im Winter. Weiterhin sichern der neueWandaufbau ThermoProtect aus hochwertiger Aluminiumlegierung und dasDach aus widerstandsfähigem GFK die Winterfestigkeit und Leichtigkeitbei vollem FRANKIA Standard. Und FRANKIA hat weiter optimiert: Packenist dank innovativem Easy-Load-System ganz einfach - mit extragroßerHeckklappe von 1,5 x 1,15 Metern, abgesenkter Garage und vornedurchladbarem Doppelboden. Außerdem gibt es noch mehr Stauraum imMaxi-Kleiderschrank unter den Betten sowie in vielen praktischenStaufächern. Damit Urlauber auch auf langen Reisen auf nichtsverzichten müssen!Auf den Geschmack kommen - den NEO-Taste entdeckenEgal worauf Reisemobilisten Appetit haben - in der durchdachtenKüche des FRANKIA NEO ist genug Platz, um jedes Lieblingsgerichtzuzubereiten. Der 2-Flamm-Herd, das großzügige Waschbecken, vielStauraum und Extra-Arbeitsflächen heben das Kochen im FRANKIA NEO aufein neues Level. Praktisch: Große Bordfächer und Schubladen bietenmehr als genug Platz für alle Küchenutensilien.Alles frisch? Das neue Raumkonzept im NEO-BadViel Raum, massig Platz, noch mehr Erfrischung? Im neuen FRANKIANEO dürfen sich Reisende auf multifunktionale Lösungen und ein neuesRaumkonzept im NEO-Bad freuen. In der Wellnessdusche mit extragroßerWanne kann man sich besonders ausgiebig erfrischen. Der riesigeSpiegel mit integriertem Badschrank erleichtert das anschließendeStyling. Unter dem Waschbecken bietet eine geräumige Schublade genugPlatz für alle Badaccessoires. Edle Oberflächen und innovativeLeichtbaumaterialien sowie die moderne Beleuchtung machen das Bad imNEO zu einem echten Highlight und Wohlfühlort. Besonders praktisch:Der Waschtisch lässt sich danke Push-to-open bequem ein- undausfahren, der WC-Sitz verschwindet per Push-to-open ganz einfachunter dem Waschtisch.Traumhaft schlafen im FRANKIA M-Line NEODas große GD Bett im FRANKIA NEO ist zum Schlafen alleine zuschade, denn es bietet genug Platz und Komfort, auch einmal ein gutesBuch zu lesen oder einfach den Blick nach außen in die Naturschweifen zu lassen. Besonders großzügig: Auch im Sitzen habenReisemobilisten genug Platz nach oben. Die 7-Zonen-Kaltschaummatratzebietet Schlafkomfort auf höchstem Niveau, das Abstandsgewirk sorgtzudem für optimale Unterfederung und Unterlüftung. Das Bett lässtsich durch einen optionalen Einsatz im mittleren Bereich mit nurwenigen Handgriffen ganz einfach vergrößern.Typisch FRANKIA: durchdacht bis ins kleinste DetailDie neue FRANKIA Light-Wing-Beleuchtung, das MBUX Infotainment(optional) und zahlreiche Fahrassistenzsysteme wieSeitenwindassistent und Keyless Start, ausziehbare Kabeltrommel,serienmäßige SKA-Sitze sind nur einige der Gründe, warum der neuerFRANKIA M-Line NEO so viel Freude macht und den perfekten Komfortbietet.Für anspruchsvolle Reisemobilisten gilt: Erleben Sie das Besonderevon FRANKIA selbst und besuchen Sie einen der 20 FRANKIAHandelspartner deutschlandweit und lassen Sie sich fachkundigberaten. Alle FRANKIA Handelspartner auf einen Blick finden Sieunter www.frankia.com/haendlersuche.Mehr zum FRANKIA M-Line NEO: https://bit.ly/2OQNcx1Mehr zum FRANKIA PLATIN: https://bit.ly/2BhubvAMehr zum Yucon by FRANKIA: https://bit.ly/2pmSdmgPressekontakt:Frankia-GP GmbH | Konstantin Döhler | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738 0 |E-Mail: info@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Bindlacher Str. 10 | D-95448Bayreuth | Tel. +49 (921) 76440-20|Email: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuell